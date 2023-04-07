Учёные нашли общее между тиграми и людьми

Уч\ные использовали адаптированный под тигров тест личности человека, который измерял 70 показателей, таких как уверенность, искренность или жестокость. Опросник, конечно, заполняли не тигры, а люди, которые хорошо их знали и наблюдали за ними каждый день.

Так, многие тигры демонстрировали «величие»: они были сильными, активными, успешными в охоте и спаривании. Они также имели более высокий статус среди своих сородичей.

Некоторые тигры были более «уравновешенными»: они были нежными, искренними и любвеобильными. Эти черты помогали им устанавливать доверительные отношения с детёнышами.