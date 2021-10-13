Учёные нашли одну из причин однополых отношений у женщин

Авторы научной работы, о которой кратко пишет Naked Science, изучили данные национального исследования сексуальных отношений и образа жизни Natsal-3. В нём участвовали 15 162 человек (6293 мужчин и 8869 женщин). Опрос проходил с сентября 2010 года по август 2012 года.

Часть этих мужчин и женщин затем сдала образцы слюны. Это помогло измерить уровень тестостерона. Этот показатели сравнивали с тем, какова частота половых контактов у людей, какие сексуальные практики для них характерны. Также учёных интересовала частота мастурбаций.

Как оказалось, у мужчин с высоким уровнем тестостерона чаще было больше половых партнёрш, они больше мастурбировали. У женщин высокий уровень тестостерона оказался связан с частым самоудовлетворением. Кроме того, выяснилось, что у женщин, которые имели однополые контакты, тоже были более высокие показатели тестостерона.

Стоит отметить, что сексуальная ориентация, скорее всего, не определяется одним лишь уровнем гормонов. Поэтому высокий уровень тестостерона можно назвать лишь одним из факторов.