Учёные нашли одну из самых больших чёрных дыр

Учёные нашли одну из самых больших чёрных дырС помощью гравитационного линзирования
Новое исследование показывает, что «сверхмассивная» чёрная дыра, которая находится, в сотнях миллионов световых лет от Земли, является одной из самых больших за всю историю наблюдений. Её масса в 30 миллиардов раз больше массы нашего Солнца.
Фото: Flickr
Международная команда учёных воспользовалась явлением, известным как гравитационное линзирование, чтобы обнаружить эту чёрную дыру. Дело в том, что массивное тело изменяет своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения. По таким признакам его и можно заметить.
Как пояснили исследователи, гравитационное линзирование позволяет изучать неактивные чёрные дыры. Этот подход может позволить обнаружить гораздо больше подобных объектов на значительном расстоянии и показать, как они эволюционировали.