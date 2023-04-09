Учёные нашли одну из самых больших чёрных дыр

Международная команда учёных воспользовалась явлением, известным как гравитационное линзирование, чтобы обнаружить эту чёрную дыру. Дело в том, что массивное тело изменяет своим гравитационным полем направление распространения электромагнитного излучения. По таким признакам его и можно заметить.

Как пояснили исследователи, гравитационное линзирование позволяет изучать неактивные чёрные дыры. Этот подход может позволить обнаружить гораздо больше подобных объектов на значительном расстоянии и показать, как они эволюционировали.