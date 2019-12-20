Учёные нашли планеты с плотностью меньше, чем у снега

Плотность этих экзопланет ниже 0,1 г/см3 . У мокрого снега показатели примерно такие же. А вот плотность Юпитера равна 1,33 г/см³. Мы не зря сравниваем новооткрытые объекты с этой планетой Солнечной системы: дело в том, что по размеру экзопланеты вполне с ней сопоставимы.

Вращаются данные объекты вокруг звезды Kepler 51 на расстоянии 2,6 тысячи световых лет от Земли. Всего учёные зафиксировали три молодые планеты. Исследователи отметили, что плотность найденных планет рекордно низкая. Атмосфера на них состоит из смеси водорода и гелия.