Учёные нашли пластик в кале людей с воспалениями кишечника

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Учёные нашли пластик в кале людей с воспалениями кишечникаЭто пластик попадает в организм из бутылок и контейнеров
Учёные обнаружили новую тревожную тенденцию, связанную с пластиком. Вероятно, повышенный уровень микропластика, попадающего в организм, может вызвать воспаление пищеварительной системы.
Учёные проанализировали данные 52 пациентов с диагнозом воспалительное заболевание кишечника. Оказалось, что в их фекалиях содержится примерно в 1,5 раза больше пластиковых частиц размером менее 5 миллиметров, чем в кале людей без каких-либо хронических заболеваний.
Отмечается, что чем больше пластиковых частиц было найдено, тем тяжелее были симптомы воспалительного заболевания кишечника у человека. Впрочем, тут не стоит говорить о причинно-следственной связи. Не исключено, что у людей с воспалением пищеварительной системы просто хуже выводится пластик.
Откуда частицы пластика могут попасть в организм? Мы можем их проглотить, выпивая воду из ПЭТ-бутылок или принимая пищу из одноразовых контейнеров.
Источник: Sciencealert