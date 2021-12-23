Учёные нашли пластик в кале людей с воспалениями кишечника

Учёные проанализировали данные 52 пациентов с диагнозом воспалительное заболевание кишечника. Оказалось, что в их фекалиях содержится примерно в 1,5 раза больше пластиковых частиц размером менее 5 миллиметров, чем в кале людей без каких-либо хронических заболеваний.

Отмечается, что чем больше пластиковых частиц было найдено, тем тяжелее были симптомы воспалительного заболевания кишечника у человека. Впрочем, тут не стоит говорить о причинно-следственной связи. Не исключено, что у людей с воспалением пищеварительной системы просто хуже выводится пластик.

Откуда частицы пластика могут попасть в организм? Мы можем их проглотить, выпивая воду из ПЭТ-бутылок или принимая пищу из одноразовых контейнеров.