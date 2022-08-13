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Учёные нашли похожего на дракона динозавра

Он был маленький, но хорошо защищённый

В Южной Америке обнаружили окаменелости небольшого динозавра, который может представлять целый род бронированных динозавров, ранее неизвестных науке. Внешне он даже напоминает дракона.