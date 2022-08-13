Учёные нашли похожего на дракона динозавра

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Учёные нашли похожего на дракона динозавраОн был маленький, но хорошо защищённый
В Южной Америке обнаружили окаменелости небольшого динозавра, который может представлять целый род бронированных динозавров, ранее неизвестных науке. Внешне он даже напоминает дракона.
Найденный вид назвали Jakapil kaniukura. Название «Джакапил» происходит от слова, означающего «щитоносец» на языке коренных народов Аргентины. «Каникура» происходит от слов, означающих «гребень» и «камень» на языке других коренных народов.
Динозавр весил примерно столько же, сколько домашняя кошка, имел ряд защитных шипов, идущих от шеи к хвосту, и, вероятно, вырастал примерно до 1,5 метра в длину. Динозавр был травоядным, несмотря на свой угрожающий вид.