Учёные нашли пользу от мурашек по коже

Исследователи из Гарвардского университета обнаружили, что типы клеток, ответственных за «гусиную кожу», также важны для регуляции стволовых клеток, благодаря которым регенерируются волосяные фолликулы. Подкожные мускулы, которые сокращаются при мурашках, служат также для соединения симпатического нерва со стволовыми клетками волосяных фолликулов. Симпатический нерв реагирует на холод, а также стимулирует активацию стволовых клеток. То есть способствует росту волос в долгосрочной перспективе.

В будущем учёные намерены лучше изучить, как внешняя среда может влиять на стволовые клетки.