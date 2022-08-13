Учёные нашли пользу у раннего начала половой жизни

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Учёные нашли пользу у раннего начала половой жизниНо в целом это всё равно сопряжено с рисками
Эксперты часто говорят, что раннее начало половой жизни представляет риск для сексуального здоровья. У этого есть множество негативных последствий, начиная от незапланированной беременности и ЗППП и заканчивая сексуальным насилием. Однако кое-какое преимущество от раннего сексуального дебюта учёные всё же нашли.
Исследователи обнаружили, что люди, которые пережили первый сексуальный опыт в более раннем возрасте, с большей вероятностью имели здоровые половые отношения в более позднем возрасте. Те же, кто откладывал этот опыт, с большей вероятностью сталкивались с сексуальными трудностями в будущем.
Учёные, впрочем, отметили, что слово «ранний» определяется всеми по-разному: для кого-то значит «до вступления в брак», для кого-то «до совершеннолетия». Единого мнения нет.
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