Учёные нашли пользу у раннего начала половой жизни

Исследователи обнаружили, что люди, которые пережили первый сексуальный опыт в более раннем возрасте, с большей вероятностью имели здоровые половые отношения в более позднем возрасте. Те же, кто откладывал этот опыт, с большей вероятностью сталкивались с сексуальными трудностями в будущем.

Учёные, впрочем, отметили, что слово «ранний» определяется всеми по-разному: для кого-то значит «до вступления в брак», для кого-то «до совершеннолетия». Единого мнения нет.

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