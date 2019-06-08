Учёные нашли предел человеческой выносливости

Учёные изучали такой показатель как metabolic scope. Он обозначает отношение количества сожжённых за день калорий к тому количеству калорий, которое организм сжигает в состоянии физиологического гомеостаза. Под гомеостазом в физиологии понимают постоянство состава и свойств внутренней среды организма и устойчивости его функций.

Исследователи наблюдали, как это отношение меняется у людей, занимающихся марафонским бегом и другими физическими нагрузками на выносливость. Чтобы подсчитать количество сожжёных спортсменами калорий за день, учёные использовали метод двойной маркировки воды. Этот метод позволяет отследить метаболические отходы.

Учёные сравнили результаты наблюдения за спортсменами с результатами исследований, посвящённых велогонке, трёхмесячным походам через Антарктиду и беременности. Оказалось, что показатель metabolic scope в этих случаях останавливался на отметке примерно 2,5. Это значит, что, если человек сжигает в два с половиной раза больше калорий при активных физических нагрузках, чем в состоянии покоя, его организм начинает истощаться и расходовать свои запасы энергии.