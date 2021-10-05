Учёные нашли причину отсутствия хвоста у человека

Авторы новой работы изучали различия в геномах людей и обезьян с хвостами. Учёные обнаружили подвижный кусок ДНК, который относится к ретротранспозонам, встроенный в ген TBXT. Как оказалось, он является важнейшим регулятором развития хвоста. Причина, по которой этот генетический элемент не был обнаружен раньше, заключалась в его размещении в той части ДНК, где большинство людей не стали бы искать мутации.

Учёные проверили данный механизм на мышах. Некоторым животным изменили соответствующим образом геном, и они потеряли хвосты. Исследователи также обнаружили, что мыши без хвостов страдали от пороков развития спинного мозга. Возможно, наши предки, потерявшие хвосты, также испытали этот побочный эффект, и он может отражаться на нашем здоровье даже сегодня.