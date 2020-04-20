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Учёные нашли причину, по которой COVID-19 протекает тяжелее у людей с ожирением
Дело в выработке белка
Учёные нашли причину, по которой COVID-19 протекает тяжелее у людей с ожирением. Данную тенденцию специалисты обнаружили уже давно.
Исследователи выяснили, что при ожирении организм человека вырабатывает рецепторы, которые вирус может использовать для проникновения в здоровые клетки. Это учёным показали опыты на мышах. Организм тех животных, которые страдали от ожирения, вырабатывал больше белка ACE2. Более того, изменения проявлялись в основном в тканях лёгких. Именно этот фактор является значимым для коронавирусной инфекции.
Стоит отметить, что более тяжёлое протекание болезни также наблюдается у курильщиков и людей, страдающих от диабета и хронических болезней сердца. Учёные предполагают, что у диабетиков может иметь место подобный процесс излишней выработки ACE2.