Учёные нашли применение грибам из картин в Третьяковке

Дело в том, что картины писались при помощи темперы, смеси из водных красок и эмульсий на базе желтка куриного яйца. Такие произведения искусства поражаются грибкам-гифомицетам. Исследователи изучили их, чтобы подобрать препараты для защиты картин от дальнейшего повреждения.

«В составе темперных красок в качестве связующего компонента используется яичный желток, содержащий в сухом виде до 2% холестерина, а в составе лаков содержатся многочисленные тритерпеноиды. Все эти соединения имеют общие биосинтетические пути со стероидами, которые широко используются в фармацевтической промышленности», — пояснил один из учёных.

Исследователи вырастили колонии из десяти вариантов грибов и проследили, как они взаимодействуют с андростендионом, одной из стероидных молекул. Оказалось, что грибки превратили андростендион в три десятка других стероидных соединений. А их можно использовать в медицине или химической промышленности.