Учёные нашли признаки существования суперлуны за пределами Солнечной системы

Учёные обнаружили гигантского кандидата в экзолуны, вращающегося вокруг планеты Kepler 1708b, которая находится в 5500 световых годах от Земли. Этот объект, вероятно, состоит из газа. Есть гипотеза, что такие луны могли бы сами стать настоящими планетами, если бы не оказались притянуты другими планетами и не вышли бы на их орбиту.

Обнаруженная учёными суперлуна расположена далеко от своей звёзды-хозяйки. Это не единственный подобный объект. Ранее исследователи находили похожую луну за пределами Солнечной системы.