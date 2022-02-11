Учёные нашли простой способ снизить артериальное давление

Авторы новой научной работы изучили медицинские карты 1355 любителей йоги в возрасте с 18 до 79 лет. Их данные сравнили с данными тех, кто йогой не занимался. Больше половины людей в списке занимались йогой один раз в неделю.

Оказалось, что этого достаточно, чтобы систолическое и диастолическое давление были в среднем ниже: на 2,8 миллиметра ртутного столба и на 1,5 миллиметра ртутного столба соответственно.

Учёные сделали оговорку: нельзя быть полностью уверенным, что именно занятия йогой хорошо сказались на здоровье. Не исключено, что люди, практикующие йогу, в целом больше следят за здоровьем или лучше питаются.