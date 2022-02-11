Учёные нашли простой способ снизить артериальное давление

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Учёные нашли простой способ снизить артериальное давлениеНужна небольшая физическая нагрузка
Американские учёные заявили, что йога помогает снизить показатели артериального давления. При этом заниматься нужно не так уж часто.
Авторы новой научной работы изучили медицинские карты 1355 любителей йоги в возрасте с 18 до 79 лет. Их данные сравнили с данными тех, кто йогой не занимался. Больше половины людей в списке занимались йогой один раз в неделю.
Оказалось, что этого достаточно, чтобы систолическое и диастолическое давление были в среднем ниже: на 2,8 миллиметра ртутного столба и на 1,5 миллиметра ртутного столба соответственно.
Учёные сделали оговорку: нельзя быть полностью уверенным, что именно занятия йогой хорошо сказались на здоровье. Не исключено, что люди, практикующие йогу, в целом больше следят за здоровьем или лучше питаются.
Источник: N+1