Учёные нашли простой способ стать счастливее

Исследователи показали 750 участникам 25 случайно выбранных 3D-фото гостиных, кухонь, спален и ванных комнат с различным дизайном естественного освещения. В них были окна разного размера и выходящие на разные стороны. Участников также попросили оценить, насколько счастливыми или грустными они себя чувствовали, глядя на каждую комнату.

Результаты показали, что дизайн естественного освещения оказал значительное влияние на эмоциональное благополучие и ощущение счастья. Окна, занимающие более 40% стены, дали людям наибольшее чувство счастья.

Хотя исследователи не рассматривали причину полученных результатов, предыдущие исследования показали, что воздействие света может повысить уровень серотонина — «гормона счастья».