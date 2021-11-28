Наука и технологии
Сегодня в 14:29
1 мин.

Учёные нашли простой способ улучшить падающее зрение

Нужно воздействовать на глаза особым светом
Исследователи выяснили, что короткая вспышка красного света по утрам может улучшить ухудшающееся зрение. Также они предложили девайс, который мог бы сохранить остроту зрения.
Учёные нашли простой способ улучшить падающее зрение

Учёные провели эксперимент с участием 20 человек, которые подвергались трёхминутному воздействию тёмно-красного света с длиной волны 670 нанометров утром между 8 и 9 часами. Зрение у этих людей улучшилось на 17% в среднем.

Исследователи пришли к выводу, что можно использовать просто светодиодное устройство, чтобы поддерживать зрение. «Утреннее воздействие является ключом к улучшению ухудшающегося зрения», — сказали учёные. Они выяснили, что митохондрии в глазу более восприимчивы по утрам.

«Митохондрии обладают особой чувствительностью к длинноволновому свету, что влияет на их работу. Более длинные волны от 650 до 900 нанометров улучшают работу митохондрий и увеличивают выработку энергии», — пояснили авторы работы.

Стоит отметить, что проводить такие опыты самостоятельно нельзя.

Источник: ScienceAlert
Новости партнеров
Новости партнеров