Учёные нашли простой способ улучшить падающее зрение

Учёные провели эксперимент с участием 20 человек, которые подвергались трёхминутному воздействию тёмно-красного света с длиной волны 670 нанометров утром между 8 и 9 часами. Зрение у этих людей улучшилось на 17% в среднем.

Исследователи пришли к выводу, что можно использовать просто светодиодное устройство, чтобы поддерживать зрение. «Утреннее воздействие является ключом к улучшению ухудшающегося зрения», — сказали учёные. Они выяснили, что митохондрии в глазу более восприимчивы по утрам.

«Митохондрии обладают особой чувствительностью к длинноволновому свету, что влияет на их работу. Более длинные волны от 650 до 900 нанометров улучшают работу митохондрий и увеличивают выработку энергии», — пояснили авторы работы.

Стоит отметить, что проводить такие опыты самостоятельно нельзя.