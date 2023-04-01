Учёные нашли птиц с токсичными крыльями

Птицы обнаруженных видов развили в себе способность потреблять токсичную пищу и превращать её в собственный яд. Это регентский свистун (Pachycephala schlegelii) и рыжий бородавчатый колокольчик (Aleadryas rufinucha).

Яд в телах и оперении этих птиц называется батрахотоксином. Это невероятно мощный нейротоксин, который в высоких концентрациях приводит к мышечным спазмам и остановке сердца почти сразу после контакта.

По мнению исследователей, птицы становятся ядовитыми благодаря эволюционной гонке вооружений. Токсичность позволяет им эффективно уберегать себя от хищников.