Учёные нашли птиц с токсичными крыльями

Учёные нашли птиц с токсичными крыльямиОни выглядят мило, но на самом деле опасные
Экспедиция в джунгли Новой Гвинеи привела к открытию двух новых видов ядовитых птиц (да, такие бывают). Их крылья покрыты мощным нейротоксином, поэтому лучше их не трогать.
Фото: University of Copenhagen
Птицы обнаруженных видов развили в себе способность потреблять токсичную пищу и превращать её в собственный яд. Это регентский свистун (Pachycephala schlegelii) и рыжий бородавчатый колокольчик (Aleadryas rufinucha).
Яд в телах и оперении этих птиц называется батрахотоксином. Это невероятно мощный нейротоксин, который в высоких концентрациях приводит к мышечным спазмам и остановке сердца почти сразу после контакта.
По мнению исследователей, птицы становятся ядовитыми благодаря эволюционной гонке вооружений. Токсичность позволяет им эффективно уберегать себя от хищников.