Наука и технологии
21:41, 01 апреля 2023
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Учёные нашли птиц с токсичными крыльями

Они выглядят мило, но на самом деле опасные

Экспедиция в джунгли Новой Гвинеи привела к открытию двух новых видов ядовитых птиц (да, такие бывают). Их крылья покрыты мощным нейротоксином, поэтому лучше их не трогать.

Учёные нашли птиц с токсичными крыльями

Фото: University of Copenhagen

Птицы обнаруженных видов развили в себе способность потреблять токсичную пищу и превращать её в собственный яд. Это регентский свистун (Pachycephala schlegelii) и рыжий бородавчатый колокольчик (Aleadryas rufinucha).

Яд в телах и оперении этих птиц называется батрахотоксином. Это невероятно мощный нейротоксин, который в высоких концентрациях приводит к мышечным спазмам и остановке сердца почти сразу после контакта.

По мнению исследователей, птицы становятся ядовитыми благодаря эволюционной гонке вооружений. Токсичность позволяет им эффективно уберегать себя от хищников.

Это регентский свистун, а на фото выше — рыжий бородавчатый колокольчик

Это регентский свистун, а на фото выше — рыжий бородавчатый колокольчик

University of Copenhagen

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