Учёные нашли путь к пониманию языка дельфинов

Свистящие языки чаще всего встречаются у народов, которые живут в гористой местности. В горах свист распространяется на большие расстояния и позволяет общаться. Около 80 культур используют свист как дополнительный способ коммуникации.

Учёные, о работе которых пишет Naked Science, пришли к выводу, что свистящие языки человека и свист дельфинов схожи по акустическим параметрам. Кроме того, они преследуют одну и ту же цель — передать информацию на большое расстояние в естественной среде.

Учёные рассчитывают, что исследование открывает перспективы для того, чтобы научиться понимать «послания» дельфинов.