Учёные нашли путь к пониманию языка дельфинов

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Учёные нашли путь к пониманию языка дельфиновБлагодаря человеческим способам общаться
Учёные из Франции и США поняли, что человеческие языки, использующие свист для общения, имеют нечто общее с языком дельфинов. Исследователи надеются, что это открытие в будущем позволит понять коммуникацию между животными.
Свистящие языки чаще всего встречаются у народов, которые живут в гористой местности. В горах свист распространяется на большие расстояния и позволяет общаться. Около 80 культур используют свист как дополнительный способ коммуникации.
Учёные, о работе которых пишет Naked Science, пришли к выводу, что свистящие языки человека и свист дельфинов схожи по акустическим параметрам. Кроме того, они преследуют одну и ту же цель — передать информацию на большое расстояние в естественной среде.
Учёные рассчитывают, что исследование открывает перспективы для того, чтобы научиться понимать «послания» дельфинов.