Учёные нашли расизм в том, насколько люди доверяют отзывам в интернете

В недавнем исследовании участвовали 500 человек разного этнического происхождения. Сначала 200 человек попросили прочитать отзывы, часть из которых была положительной, часть — негативной. Рядом с отзывами были аватары авторов. В некоторых случаях там были изображены темнокожие люди. Затем участники заполняли специальные анкеты.

Оказалось, что люди больше доверяли отзывам от темнокожих, если они писали положительные отзывы. А вот если речь шла о негативных отзывах, то уровень доверия к таким авторам резко падал. В другом эксперименте выяснилось, что люди в принципе больше доверяли «авторам» европеоидной расы. За ними шли представители азиатской расы, и только затем темнокожие.