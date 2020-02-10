Учёные нашли рецепт самого большого мыльного пузыря

Физики из Университета Эмори проводили исследование в течение года. Они обнаружили, что самыми прочными являются пузыри, выдуваемые из мыльных смесей с добавлением полимеров. Весь секрет в том, что длинные полимерные нити переплетаются друг с другом, образуя в мыльном растворе что-то вроде клубка. Именно он и не даёт стенкам разрушаться. Учёные также узнали, что полимерные нити разной длины делают пузыри ещё прочнее.

Рецепт же для прочного пузыря таков: нужно смешать половину чайной ложки порошка гуаровой камеди с тремя столовыми ложками спирта; после растворения всех комков добавить 940 миллилитров воды и осторожно перемешивать в течение десяти минут. Затем нужно дать смеси постоять, и после снова перемешать до загустения. В конце следует добавить половину чайной ложки разрыхлителя и три столовые ложки моющего средства для мытья посуды.