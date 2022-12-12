Наука и технологии
18:50, 12 декабря 2022
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Учёные нашли рецепт суперпеченья

Из киноа

Согласно исследованию Университета штата Вашингтон, из киноа можно приготовить суперпеченье.

Учёные нашли рецепт суперпеченья

Фото: Shelly Hanks, Washington State University

Исследователи увидели, что два вида киноа, выведенные специально для выращивания в штате Вашингтон, можно переработать в муку с высоким содержанием клетчатки и белка. При выпечке из такой муки печенье имело хорошую растекаемость и текстуру.

Новинку протестировали на людях. Предварительные результаты показывают, что люди предпочитали сахарное печенье с 10% муки киноа традиционному печенью из цельнозерновой муки.

Киноа обладает множеством полезных свойств: она богата клетчаткой, белком, витаминами и минералами. Также в ней нет глютена, что важно для людей с непереносимостью этого вещества.

Источник:Phys.org
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