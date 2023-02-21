Учёные нашли самые загрязнённые бактериями предметы на кухне

Исследователи набрали 371 человека якобы для тестирования новых рецептов, хотят на самом деле цель у учёных была другая. Добровольцев попросили приготовить котлеты из индейки. Они не знали, что говяжий фарш содержал MS2, безвредную бактерию-индикатор. Участники должны были вести себя на кухне, как обычно. Затем учёные протёрли кухонные поверхности и проверили их на наличие следов перекрёстного загрязнения.

Исследователи обнаружили микроорганизмы на ручке ножа, разделочной доске, сковороде, внутренней поверхности раковины, тряпке и губке, ручке крана, дозаторе мыла, ручке холодильника и крышке мусорного бака. В целом, результаты не были неожиданными, но не обошлось и без позитивных новостей — загрязнённость на большинстве поверхностей не превышала 20%.

Однако нашлась и неожиданная точка перекрёстного загрязнения — банки со специями. На них было больше загрязнителей, чем на крышке мусорного ведра.