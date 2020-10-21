Учёные нашли «сенсор» наполнения мочевого пузыря

Механорецепторы — это окончания чувствительных нервных волокон, они могут реагировать на механическое давление или другие воздействия. PIEZO2 участвует в восприятии давления, растяжения и боли. Когда мочи в мочевом пузыре становится слишком много, натяжение его мышечных стенок достигает определённого уровня. Этот предел регистрирует PIEZO2. Благодаря отлаженной работе организма возникает позыв к мочеиспусканию.

Учёные поняли роль PIEZO2, исследуя пациентов с повреждениями гена PIEZO2. Эти больные рассказывали о проблемах со своевременным мочеиспусканием. Некоторые из них даже ходят в уборную по расписанию.

Проблемы с PIEZO2 также вызывают у людей нарушения восприятия положения тела в пространстве.