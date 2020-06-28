Учёные нашли «щупальца» у заражённых коронавирусом клеток

Об исследовании учёных кратко пишет ТАСС. Авторы работы рассказали, что увидели длинные нити, способные проделывать отверстия в других клетках. Через получившийся туннель вирус может переходить от клетки к клетке. Исследователи полагают, что так ускоряется распространение инфекции. Эти продолговатые отростки учёные даже назвали «зловещими щупальцами».

На сегодня количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в России превысило 627 тысяч. От болезни умерли 8969 человек. По всему миру число заражённых COVID-19 превысило 9,9 млн, умерли более 498 тысяч человек.