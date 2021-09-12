Учёные нашли сходства между радикальными «левыми» и «правыми»

Кратко об исследовании рассказывает Phys.org. Учёных интересовали приверженцы «левых» взглядом с авторитарным уклоном. «Правые» авторитаристы склонны агрессивно поддерживать сложившуюся иерархию, а «левые» авторитаристы склонны агрессивно противостоять ей. Исследователи пришли к выводу, что они — почти зеркальные отражения друг друга.

Учёные увидели, что и те, и другие покорны по отношению к людям, которых считают авторитетами, но агрессивны к тем, кто не согласен с ними. В целом, по словам исследователей, идеология в таких случаях вторична. Кроме того, и «левые», и «правые» призывают к политическому насилию: одни против власти, другие — за власть. Хорошая новость в том, что крайний авторитаризм и склонность к политическому насилию — относительно редкое явление.