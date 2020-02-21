Учёные нашли сходство между мышлением шмелей и людей

Иначе говоря, у шмелей есть зачатки абстрактного мышления. Британские биологи выяснили это, наблюдая за тем, как насекомые щупали различные фигуры из сладкого сахара или горького хинина.

Во время эксперимента исследователи выпускали шмелей в специальные клетки. Там стояли чашки, наполненные едой различных геометрических форм. Часть фигур была изготовлена из чистого сахара, а другая часть — из хинина, горького вещества. Форма каждой фигуры была связана с её вкусом.

Как оказалось, шмели способны быстро распознавать сладкие кубы и шары среди горьких фигур другой формы. Это значит, что насекомые формируют абстрактный образ предмета.