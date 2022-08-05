Учёные нашли сходство между шизофренией и старческим слабоумием

Идея о связи шизофрении и деменции принадлежит психиатру Эмилю Крепелину, который ввёл термин раннее слабоумие ещё в 1899 году. Теперь же учёные благодаря новым методам визуализации и машинному обучению обнаружили первое доказательство сходства двух расстройств.

Дело в том, что лобно-височную деменцию трудно распознать на ранних стадиях, поскольку её часто путают с шизофренией. Таким образом, сходство очевидно: у больных происходят как личностные, так и поведенческие изменения. Учёные же хотели найти общие сигнатуры или закономерности в мозге.

Исследователи обучили нейроанатомический классификатор различать оба расстройства. Результаты показали, что особенности мозга 41% пациентов с шизофренией соответствовали критериям классификатора для лобно-височной деменции.