Учёные нашли сходство между собаками и младенцами

Известно, что детский мозг формирует привязанность к матери в том числе из-за её голоса. Как узнали учёные, собакам тоже не чуждо такое, но по отношению к хозяевам-людям.

Кратко описание работы исследователей приводит Naked Science. Авторы сравнили поведение собак и результаты МРТ их мозга. Также был проведён эксперимент, в ходе которого животные слушали хвалебную и нейтральную речи хозяев и просто знакомых людей. В итоге снимки МРТ показали, что центр вознаграждения в мозг собак был более чувствителен к похвале хозяина, чем другого человека.

К тому же более привязанные к хозяину собаки демонстрировали более сильную реакцию на его голос. То же самое есть и у человеческих детей.