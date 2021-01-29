Учёные нашли слабое место раковых клеток

В большинстве случаев раковые клетки имеют другой набор хромосом, нежели здоровые, пишет Naked Science. Исследователи изучают аномалии хромосомного набора раковых клеток.

Учёные из Тель-Авивского университета вырастили для этого около тысячи разных культур раковых клеток. Образцы собирали от пациентов со всего мира. Эти культуры классифицировали на основании того, насколько их набор хромосом отличается от здорового.

Во время исследования учёные обнаружили одну особенность раковых клеток. Оказалось, что они очень чувствительны к нарушению одного из этапов деления. Здоровые клетки могут эту проблему обходить, а раковые — нет. Они прекращают деление. Учёные уже смогли успешно подавить медикаментами деление раковых клеток.