Учёные нашли следы древнейших американцев

Наука и технологии
Сегодня в 18:20
1 мин.
Учёные нашли следы древнейших американцевЭто перечёркивает современные теории
Учёные обнаружили окаменелые отпечатки человеческих ног в штате Нью-Мексико. Их возраст оценили в 21-23 тысячи лет. Это важное открытие, так как ранее считалось, что в те времена людей в Америке ещё не было.
Следы людей находились на берегу высохшего древнего озера. Всего было обнаружено 60 отпечатков. В основном они принадлежали детям и подросткам. Нашлись и несколько следов взрослых людей.
Помимо человеческих отпечатков ног, учёные нашли там и следы мамонтов, больших волков и гигантских ленивцев. Исследователи пришли к выводу, что наткнулись на одну из троп, на которой взрослые люди охотились, а дети — играли.
До этого учёные сходились во мнении, что американский континент заселили не раньше 16-17,5 тысяч лет назад. В те времена земли были ещё оледеневшими. Однако, видимо, люди всё же смогли начать жить там намного раньше, хотя это и противоречит современным представлениям.