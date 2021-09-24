Учёные нашли следы древнейших американцев

Следы людей находились на берегу высохшего древнего озера. Всего было обнаружено 60 отпечатков. В основном они принадлежали детям и подросткам. Нашлись и несколько следов взрослых людей.

Помимо человеческих отпечатков ног, учёные нашли там и следы мамонтов, больших волков и гигантских ленивцев. Исследователи пришли к выводу, что наткнулись на одну из троп, на которой взрослые люди охотились, а дети — играли.

До этого учёные сходились во мнении, что американский континент заселили не раньше 16-17,5 тысяч лет назад. В те времена земли были ещё оледеневшими. Однако, видимо, люди всё же смогли начать жить там намного раньше, хотя это и противоречит современным представлениям.