Учёные нашли способ бороться с возрастной психической нестабильностью подростков

Была изучена выборка — данные 33 тысяч подростков в возрасте 15-16 лет. Они были разделены на группы в соответствии с полом, этнической принадлежностью, финансовым положением семьи, уровнем образования родителей, расстоянием до школы и образом жизни. Также определялось, как изменяется качество ментального здоровья молодых людей на фоне хотя бы небольшой физической нагрузки в неделю или при её отсутствии.

Оказалось, что при 30-минутной спортивной физнагрузке в неделю уровень стресса подростков снижался на 17%, в случае 60 минут физических упражнений в неделю на 22% и 32% снижалась вероятность возникновения депрессии и тревоги. А у тех, кто занимался спортом не менее 4 часов в неделю вероятность любых метальных нарушений снижалась максимально.