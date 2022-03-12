Учёные нашли способ делать экраны с объёмной картинкой, для которых не нужны 3D-очки

Исследователи пояснили, что большинство современных 3D-дисплеев со световым полем имеют ограниченный диапазон обзора, из-за чего виртуальное объёмное изображение ухудшается по мере того, как наблюдатель удаляется от устройства. Разработанная ими плоская линза имеет толщину всего 100 микрон и позволяет видеть высококачественную виртуальную 3D-сцену с большого расстояния.

Авторы разработки заявили, что их прототип дисплея демонстрирует высокую эффективность и точность цветопередачи на расстоянии от 24 до 90 см.