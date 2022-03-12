Учёные нашли способ делать экраны с объёмной картинкой, для которых не нужны 3D-очки

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Учёные нашли способ делать экраны с объёмной картинкой, для которых не нужны 3D-очкиЭто может быть нашим будущим
Исследователи продемонстрировали прототип системы трехмёрного отображения картинки без использования 3D-очков. Они добились этого благодаря недавно разработанной плоской линзе. Система является важным шагом на пути к компактным реалистично выглядящим 3D-дисплеям, которые можно использовать для настольных устройств.
Исследователи пояснили, что большинство современных 3D-дисплеев со световым полем имеют ограниченный диапазон обзора, из-за чего виртуальное объёмное изображение ухудшается по мере того, как наблюдатель удаляется от устройства. Разработанная ими плоская линза имеет толщину всего 100 микрон и позволяет видеть высококачественную виртуальную 3D-сцену с большого расстояния.
Авторы разработки заявили, что их прототип дисплея демонстрирует высокую эффективность и точность цветопередачи на расстоянии от 24 до 90 см.
Источник: Scitechdaily