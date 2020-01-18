Наука и технологии
Сегодня 14:03
Учёные нашли способ добывать кислород из лунного грунта
Это пригодится будущим колониям
Исследователи из Европейского космического агентства (ESA) заявили, что нашли способ производить кислород из лунной пыли. Это могло бы помочь будущим колониям людей на спутнике Земли.
Дело в том, что образцы лунной пыли содержат от 40 до 45% массы кислорода. Возможность извлекать его оттуда была бы очень полезна для потенциальных поселенцев на Луне. Использовать кислород можно было бы как для дыхания, так и для локального производства ракетного топлива.
Система, созданная учёными, смешивает реголит (поверхностный слой сыпучего лунного грунта) с расплавленным хлоридом кальция. Правда, реголит у исследователей не настоящий, но максимально приближенный к реальному. После смешивания учёные нагревают вещество до 950 градусов по Цельсию и пропускают через него электрический ток. Во время этого процесса выделяется кислород.
Помимо прочего, таким способ можно получить металлические сплавы, которые тоже будут полезны на Луне.