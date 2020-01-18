Учёные нашли способ добывать кислород из лунного грунта

Дело в том, что образцы лунной пыли содержат от 40 до 45% массы кислорода. Возможность извлекать его оттуда была бы очень полезна для потенциальных поселенцев на Луне. Использовать кислород можно было бы как для дыхания, так и для локального производства ракетного топлива.

Система, созданная учёными, смешивает реголит (поверхностный слой сыпучего лунного грунта) с расплавленным хлоридом кальция. Правда, реголит у исследователей не настоящий, но максимально приближенный к реальному. После смешивания учёные нагревают вещество до 950 градусов по Цельсию и пропускают через него электрический ток. Во время этого процесса выделяется кислород.

Помимо прочего, таким способ можно получить металлические сплавы, которые тоже будут полезны на Луне.