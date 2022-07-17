Учёные нашли способ экономить энергию и эффективнее кипятить воду

Подход заключается в обработке поверхностей, участвующих в нагреве и испарении воды. Обработка улучшает два ключевых параметра, определяющих процесс кипения: коэффициент теплопередачи (КТ) и критический тепловой поток (КТП). Как правило между ними существует такая зависимость: по мере того, как что-то одно улучшается, другое ухудшается. Теперь учёные нашли способ улучшить и то, и другое.

«Если у нас много пузырьков на поверхности кипения, это означает, что кипение очень эффективно, но если у нас слишком много пузырьков на поверхности, они могут сливаться вместе, что может образовать паровую плёнку над поверхностью кипения», — пояснили исследователи. Любая паровая плёнка между горячей поверхностью и водой создает сопротивление, снижая эффективность теплопередачи и значение КТП. Чтобы обойти эту проблему, учёные разработали три различных вида модификации поверхности.

К сожалению, пока такие структуры не предназначены для масштабирования. Превратить работу из того, что воспроизводится в лаборатории, во что-то, что можно будет использовать в коммерческих отраслях, будет не так просто, но исследователи уверены, что это возможно.