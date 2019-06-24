Учёные нашли способ есть жирное и сладкое без вреда для здоровья

Но учёные надеются, что в будущем их открытие поможет и людям с лишним весом. Согласно статье, опубликованной в журнале Nature, исследователи сначала изучили, что конкретно меняется в организме мышей, если они питаются пищей с высоким содержанием жиров или сахарозы. Оказалось, что от такой диеты животные неизбежно набирают вес, в крови у них повышается сахар, увеличивается содержание холестерина, усиливается окислительный стресс. На этом фоне также развиваются различные заболевания. Всё это приводит к уменьшению средней продолжительной жизни от 596 до 381 дня.

Затем учёные стали давать животным, соблюдающим нездоровую диету, растительный экстракт, обогащенный полифенолами. Тогда исследователи зафиксировали снижение темпов роста массы тела мышей и увеличение продолжительности жизни.