Учёные нашли способ избавиться от сердечных приступов

Учёные пояснили, что липопротеины низкой плотности, более известные как «плохой» холестерин, являются одной из ключевых причин атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показали, что есть гены, которые можно отключить и снизить риск сердечных приступов.

Система Verve нацелена на печень, куда доставляется материал для редактирования генов и отключается проблемный ген. В компании подчеркнули, что будут проводить эту процедуру только у взрослых и не будет редактировать геном яйцеклетки/сперматозоида или эмбриона, чтобы избежать каких-либо этических дилемм.

Сообщается, что Verve уже провела эксперименты на обезьянах и получила положительные результаты, снизив уровень вредного холестерина на 59%. Компания собирается начать испытания на людях.