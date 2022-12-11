Учёные нашли способ излечивать до 70% пациентов от рака костного мозга

Особая молекула связывается как с Т-клетками и направляет их на уничтожение клеток множественной миеломы. Иммунотерапия была успешна даже у пациентов, рак которых был устойчив ко всем одобренным методам лечения. Новый метод терапии использует другую мишень: рецептор на поверхности раковых клеток, известный как GPRC5D.

Все участники нового исследования ранее лечились как минимум тремя различными видами терапии без достижения длительной ремиссии. А вот новый метод лечения серьёзно им помог. Побочные эффекты у пациентов были относительно частыми, но обычно слабо выраженными. Примерно у трёх четвертей участников наблюдался синдром высвобождения цитокинов, проявляющийся лихорадкой. Около 60% испытали побочные эффекты со стороны кожи, такие как сыпь, около половины сообщили об изменении вкуса и около половины — о заболеваниях ногтей.