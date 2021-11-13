Учёные нашли способ обеззаразить одноразовую маску

Учёные пришли к выводу, что достаточный нагрев уничтожает вирус, вызывающий COVID-19, в обычной хирургической маске. Сама маска при этом не портится.

Утверждается, что температура в 70 градусов по Цельсию уничтожает 99,9% вирусов SARS-CoV-2. Это соответствует стандартам безопасности. Воздействовать на маску температурой нужно пять минут. Подойдёт якобы даже духовка. Повышать температуру не стоит, так как может начаться портиться материал.

Стоит отметить, что это пока лишь новость, информация не должна считаться руководством к действию. Своевременная смена медицинской маской всё ещё называется одним из наиболее эффективных методов защиты от COVID-19.