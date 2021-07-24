Учёные нашли способ обучаться быстрее в пожилом возрасте

В исследовании участвовали 75 молодых 77 пожилых людей возрастом от 60 лет. Им надо было выбирать один из двух символов на экране компьютера. Первый символ был связан с высокой вероятностью получить баллы, а второй — с низкой. Сначала участники не знали какой из символов каким является. Но затем они узнавали своё вознаграждение и понимали суть символов. Также добровольцы знали, что в некоторых раундах игры баллы переводились в денежное вознаграждение для них самих, а в некоторых — для других людей.

Этот эксперимент показал, что пожилые люди так же быстро справлялись с символами, как молодые, если их выбор приносил пользу другому человеку.

Учёные пришли к выводу, что возрастные различия в обучении могут быть связаны с мотивационными и личностными сдвигами.