Учёные нашли способ очистить клетки человека от «спящего» ВИЧ

Кратко об открытии рассказывает ТАСС. Речь идёт о белке CARD8. Он способен распознавать следы присутствия одного из ключевых белков ВИЧ внутри клеток. Белок может и оповещать об этом организм.

Дело в том, что ВИЧ проникает в иммунные клетки человека с помощью белков на оболочке. Их структура меняется по мере размножения вируса, и организму приходится постоянно вырабатывать новые наборы антител. Если человек не принимает антиретровирусных лекарств, то ВИЧ в итоге побеждает.

Если же их принимать, то вирус «засыпает». Однако после прекращения приёма лекарств инфекция быстро восстанавливает прежние масштабы. Открытие учёных может помочь побороть эту проблему.

Как они выяснили, белок CARD8 способен распознавать молекулы ВИЧ-протеазы. Если её вывести из строя, то его вирус не сможет заражать другие клетки. Чтобы вывести ВИЧ из «спящего режима», учёные обрабатывали заражённые клетки большими дозами одного из лекарств от ВИЧ.