Учёные нашли способ определить лгуна с 80-% точностью

Используя этот очень простой тест, можно определить лжеца почти с 80-процентной точностью, обнаружили исследователи из Амстердамского университета.

В серии из девяти исследований 1445 человек должны были угадать, являются ли различные истории правдой или ложью. Участники исследования, которые полагались на интуицию, показали не лучшие результаты, чем если бы выбирали наугад.Но те, кому было приказано сосредоточиться исключительно на уровне детализации историй, отличали правду от лжи с точностью 59–79%.

«Наши данные показывают, что полагаться на один хороший сигнал может быть полезнее, чем использовать множество сигналов», — говорят исследователи.