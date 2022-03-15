Учёные нашли способ остановить нашествие огромных шершней из Азии

Шершни представляют опасность для пчелиных ульев. Они уничтожают пчёл, откусывая им головы. С 2019 года Vespa mandarinia стали появляться в Северной Америке. Поэтому учёные решили узнать, как можно бороться с азиатскими шершнями.

Исследователи собрали самок и самцов Vespa mandarinia. У маток вскрыли половые железы и извлекли из них секрет. Оказалось, что эта жидкость привлекает множество желающих спариваться самцов. Появилась идея использовать феромоны в ловушках. Такие ловушки собирали шершней тысячами и не задевали других насекомых. Средство оказалось эффективным.