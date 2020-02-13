Учёные нашли способ печатать объекты на 3D-принтере за секунды

Метод базируется на принципах томографии — способе получения послойного изображения внутренней структуры объекта с помощью рентгеновского излучения или ультразвука. При создании объекта светочувствительный полимер подсвечивается под различными углами, при этом накопление света способствует застыванию материала. Таким образом можно получить целиком весь предмет. При обычной 3D-печати объект формируется слой за слоем.

В зависимости от печатаемого предметы учёные используют различные алгоритмы, которые определяют, как именно надо направлять лучи света. Это делает процесс печати быстрым и качественным. Система способна создавать двухсантиметровые структуры с точностью до 80 микрометров.

Использовать новый метод можно в медицине и биологии, например, при изготовлении органов для трансплантации.