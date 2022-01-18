Наука и технологии
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Учёные нашли способ подавить аппетит

Но пока только у мышей
Американские биологи нашли способ усилить действие гормона лептина, который подавляет аппетит. Метод проверили на лабораторных мышах. Животные за пять недель потеряли 25% веса.
Учёные нашли способ подавить аппетит

Лептин — это гормон жировой ткани, подавляющий аппетит и повышающий чувствительность клеток печени и мышцы к инсулину. Люди с ожирением становятся невосприимчивыми к действию лептина, поэтому они могут продолжать переедать.

Учёные пытались найти способ побороть эту невосприимчивость организма к лептину. Авторы новой научной работы решили применить один из белков семейства деацетилаз гистонов HDAC6. Они заметили, что у мышей, которым вводили ингибитор HDAC6, уменьшался аппетит.

Затем учёные разделили мышей с ожирением на две группы. У одной заблокировали выработку лептина на генетическом уровне, а у второй группы лептин вырабатывался нормально. В итоге у тех животных, которые получали ингибитор HDAC6, сильно снизился вес.

Сейчас учёным предстоит улучшить метод и избавиться от побочных эффектов.

Источник: N+1
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