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Учёные нашли способ похудеть во сне
Чай улун оказался полезен в этом
Учёные из японского Цукубского университета обнаружили способ похудеть во сне. Расщеплению жиров ночью способствует употребление двух чашек чая улун в день.
Кратко об исследовании пишет издание «Известия». Исследователи изучили группу здоровых добровольцев, которые принимали чай улун. Оказалось, что этот напиток на 20% активнее провоцировал расщепление жиров по сравнению с данным показателем у контрольной группы, не принимавшей чай. Учёные увидели, что улун действовал, даже когда добровольцы спали.
Сообщается, что улун содержит кофеин, который влияет на энергетический обмен и увеличивает частоту сердечных сокращений.
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