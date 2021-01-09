Учёные нашли способ похудеть во сне

Кратко об исследовании пишет издание «Известия». Исследователи изучили группу здоровых добровольцев, которые принимали чай улун. Оказалось, что этот напиток на 20% активнее провоцировал расщепление жиров по сравнению с данным показателем у контрольной группы, не принимавшей чай. Учёные увидели, что улун действовал, даже когда добровольцы спали.

Сообщается, что улун содержит кофеин, который влияет на энергетический обмен и увеличивает частоту сердечных сокращений.

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