Учёные нашли способ получать энергию от чёрных дыр

Исследование кратко описывается на сайте Колумбийского университета. Общая теория относительности предсказывает, что вращающиеся чёрные дыры обладают огромным количеством энергии. Учёные уже 50 лет пытаются придумать, как же извлечь эту энергию.

Авторы нового исследования предложили новый способ извлечения энергии из чёрных дыр путём магнитного пересоединения вблизи горизонта событий объекта. Так называют границу пространства, из которого под действием гравитационного притяжения чёрной дыры не может вырваться даже свет.

Как пояснил один из авторов работы, чёрные дыры обычно окружены горячим «супом» частиц плазмы, несущим магнитное поле. Если линии магнитного поля перезамыкаются определённым образом, они могут разогнать частицы плазмы до отрицательных энергий, при этом можно извлечь большое количество энергии. По подсчётам учёных, можно достичь эффективности в 150% — это намного выше, чем у любой электростанции на Земле.