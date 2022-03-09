Учёные нашли способ получить из бактерий ещё больше энергии для работы различных устройств

Бактерии, имеющие способность к фотосинтезу, называются цианобактериями. Для их роста нужно много солнечного света, а для извлечения из них энергии необходимо их прикрепить к специальным электродам.

Такие электроды и напечатала на 3D-принтере группа учёных из Кембриджского университета. Созданы были электроды из наночастиц оксида металла, а по форме они напоминают небольшие «столбики». По словам экспертов, благодаря новому подходу удалось значительно увеличить количество энергии, извлекаемой из бактерий, по сравнению с другими методами, направленными на это.