Учёные нашли способ получить из бактерий ещё больше энергии для работы различных устройств

Учёные нашли способ получить из бактерий ещё больше энергии для работы различных устройствДля этого они использовали 3D-печать
Как сообщает портал «Научная Россия», кембриджские учёные (Великобритания) разработали и напечатали на 3D-принтере специальную сетку. В таком «доме» бактерии, производящие энергию в ходе фотосинтеза, будут расти ещё быстрее. Эта энергия может применяться для работы небольших электронных устройств. Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Materials.
Бактерии, имеющие способность к фотосинтезу, называются цианобактериями. Для их роста нужно много солнечного света, а для извлечения из них энергии необходимо их прикрепить к специальным электродам.
Такие электроды и напечатала на 3D-принтере группа учёных из Кембриджского университета. Созданы были электроды из наночастиц оксида металла, а по форме они напоминают небольшие «столбики». По словам экспертов, благодаря новому подходу удалось значительно увеличить количество энергии, извлекаемой из бактерий, по сравнению с другими методами, направленными на это.