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Учёные нашли способ получить из бактерий ещё больше энергии для работы различных устройств

Для этого они использовали 3D-печать
Исследователи из Кембриджского университета создали специальное устройство, благодаря которому бактерии, производящие энергию, растут гораздо быстрее. Это позволит получить из этих бактерий ещё больше энергии для работы электроники, чем ранее. Подробнее об этом - в статье.
Учёные нашли способ получить из бактерий ещё больше энергии для работы различных устройств

Как сообщает портал «Научная Россия», кембриджские учёные (Великобритания) разработали и напечатали на 3D-принтере специальную сетку. В таком «доме» бактерии, производящие энергию в ходе фотосинтеза, будут расти ещё быстрее. Эта энергия может применяться для работы небольших электронных устройств. Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Materials.

Учёные нашли способ получить из бактерий ещё больше энергии для работы различных устройств

Бактерии, имеющие способность к фотосинтезу, называются цианобактериями. Для их роста нужно много солнечного света, а для извлечения из них энергии необходимо их прикрепить к специальным электродам.

Такие электроды и напечатала на 3D-принтере группа учёных из Кембриджского университета. Созданы были электроды из наночастиц оксида металла, а по форме они напоминают небольшие «столбики». По словам экспертов, благодаря новому подходу удалось значительно увеличить количество энергии, извлекаемой из бактерий, по сравнению с другими методами, направленными на это.

Источник: Научная Россия
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