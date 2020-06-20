Учёные нашли способ предсказать продолжительность жизни человека

Науке известно, что в организме постоянно происходят повреждения ДНК. С возрастом накапливается всё больше таких мутаций. Учёные предположили, что эти изменения могут быть биомаркерами для скорости старения, а ещё могут предсказать продолжительность жизни людей и даже фертильность (способность к производству потомства) у женщин.

Для проверки гипотезы исследователи секвенировали ДНК 61 мужчины и 61 женщины. Эти люди были престарелыми, но учёные смогли определить количество мутаций, которые появлялись у них в молодом возрасте, с помощью анализа ДНК их отпрысков. Благодаря этому исследователи смогли оценить связь между количеством мутаций и скоростью старения.

Оказалось, что некоторые люди приобретали мутации со скоростью в три раза более высокой, чем другие. А те, у кого мутации накапливались медленнее, будут жить примерно на пять лет дольше.