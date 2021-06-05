Над проблемой независимо друг от друга работали две команды исследователей. Сначала они обе поняли две важные вещи о геномной структуре: некоторые виды, в том числе комары, имеют неплотно сложенные хромосомы, а другие виды, например человек, наоборот имеют плотную структуру. Интересно то, что единственный белок под названием condensin II способен запускать изменения в этом.

Учёные «отключили» ген, который ответственен за выработку condensin II, и это позволило изменить человеческую ДНК так, что она стала больше похожа на комариную. То есть человеческие хромосомы стали складываться менее плотно.