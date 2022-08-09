Учёные нашли способ «самозалечивания» царапин на кузове автомобиля

Покрытие сделано на основе акрилового многоатомного спирта, молекулы которого соединяются друг с другом за счёт блокированных карбамидных связей. Связи восстанавливаются под действием соответствующего стимула, в данном случае тепла. Чтобы его обеспечить, в структуру полимера внедрили органический фототермический краситель, который улавливает инфракрасное излучение и выделяет тепло.

Учёные утверждают, что царапины на кузове исчезают сами за полчаса пребывания на обычном дневном солнечном свете. А ещё можно воздействовать с помощью обычного увеличительного стекла, и «рана затянется» всего за 30 секунд. Само покрытие прозрачное. Кроме автомобилей, его можно было бы использовать и в смартфонах.